Portes ouvertes Cabinet de Mylène GUILLOT Ornans, samedi 13 avril 2024.

Portes ouvertes Cabinet de Mylène GUILLOT Ornans Doubs

Mylène GUILLOT, praticienne énergétique polyvalente, organise des portes ouvertes samedi 13 avril à son cabinet à Ornans.

Découvrez les bienfaits des méthodes énergétiques naturelles, grâce à son expertise en magnétisme, reboutement, relaxologie et élixirs floraux.

Mylène vous plongera dans ses approches holistiques destinées à soulager une gamme variée de problèmes de santé physique et mentale, allant des soucis cutanés aux douleurs chroniques en passant par les troubles digestifs et l’anxiété.

Mylène propose des séances individuelles, ainsi que des recommandations personnalisées d’élixirs floraux pour vous aider à retrouver harmonie et équilibre dans votre corps et votre esprit.

Inscrivez-vous dès maintenant au 07.83.79.63.81, pour cette journée dédiée au bien-être naturel. 0 0 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-13 14:00:00

fin : 2024-04-13 15:00:00

Cabinet de Mylène GUILLOT 49 Avenue du Président Wilson

Ornans 25290 Doubs Bourgogne-Franche-Comté

L’événement Portes ouvertes Ornans a été mis à jour le 2024-04-05 par COORDINATION DOUBS