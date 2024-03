Portes Ouvertes La Manu Amiens : Ecole Supérieure du Numérique La Manu – Campus Amiens Amiens, jeudi 18 avril 2024.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2024-04-18 17:30

Fin : 2024-04-18 20:00

https://lamanu.fr https://lamanu.fr/jpo/

Rendez-vous jeudi 18 avril 2024 (17h30-20h) aux Portes Ouvertes de La Manu, l’école supérieure des métiers du numérique à Amiens !

Venez préparer votre poursuite d’études du Bac au Bac+5 et excellez dans les métiers d’avenir.

Intégrez La Manu en admission Post-Bac ou parallèle (hors Parcoursup) et construisez votre avenir professionnel dans le domaine d’expertise qui vous correspond :

Marketing digital

Création numérique

Développement web

Data analyse

Intelligence artificielle

Formulaire d’inscription aux Portes Ouvertes : https://lamanu.fr/jpo/

Profitez de cette matinée Portes Ouvertes pour rencontrer notre équipe pédagogique, nos étudiants passionnés et découvrir nos programmes en initial et alternance !

La Manu – Campus Amiens 70 rue des Jacobins Centre Ville Amiens 80000 Somme

La Manu – Ecole Supérieure des Métiers du Numérique