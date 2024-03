Portes ouvertes et marché bio et local le 20 avril au Moulin de Cante Caille à Auragne Auragne Auragne, samedi 20 avril 2024.

Portes ouvertes et marché bio et local le 20 avril au Moulin de Cante Caille à Auragne Le Moulin de Cante Caille (lieu-dit En Turelle à Auragne) organise un marché bio et local le samedi 20 avril de 10 h à 18 h. Une trentaine de stands sont prévus, restauration et animations sur place Samedi 20 avril, 10h00 Auragne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-20T10:00:00+02:00 – 2024-04-20T18:00:00+02:00

Fin : 2024-04-20T10:00:00+02:00 – 2024-04-20T18:00:00+02:00

Auragne lieu-dit Turelle Auragne 31190 Haute-Garonne Occitanie

