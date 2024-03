Portes Ouvertes Écopôle Ecopole alimentaire de la région d’Audruicq Vieille-Église, samedi 1 juin 2024.

Portes Ouvertes Écopôle Venez découvrir les multiples facettes de cet équipement intercommunal à l’occasion d’une journée ludique en famille. Les animatrices de la CCRA, du CIAS et de l’association les Anges Gardins, aidées… Samedi 1 juin, 10h00 Ecopole alimentaire de la région d’Audruicq Entrée Gratuite

Venez découvrir les multiples facettes de cet équipement intercommunal à l’occasion d’une journée ludique en famille. Les animatrices de la CCRA, du CIAS et de l’association les Anges Gardins, aidées par des bénévoles, vous ont préparé un programme d’animations autour du potager, du jardin et de la cuisine.

ATELIERS CUISINE & JARDIN

Cuisine express (30 minutes) où comment cuisiner les légumes verts sans perdre une minute.

Les recettes des Anges Gardins : création de pâte à tartiner

Le jardin des aventures : un espace ludique dédié au jardin|Tout public par Les Anges Gardins.

VISITES GUIDÉES

Le jardin pédagogique et l’épicerie solidaire du CIAS

L’écopôle, un site éclectique par les Anges Gardins

ANIMATIONS POUR LES FAMILLES

Papillons et les auxiliaires : pour tout savoir sur ces petites bêtes indispensables au jardin.

Les cinq sens au potager avec le va-nu-pieds, les boites à toucher, etc… un atelier animé par la Java Verte.

Atelier « pâte à tartiner revisitée » pour petits et grands avec les Anges Gardins

STANDS

La chicorée sous toutes ses formes : Expo photos, jeux participatifs, puzzle en volume… | Tout public par l’association Des Racines et Des Hommes.

Apiculture : découvrir nos amies les abeilles |Tout public par Pascal Crepin.

Les Anges Gardins : Présentation du Ménadel et de l’association | Tout public par les Anges Gardins.

MARCHÉ DE PRODUITS LOCAUX

Le marché bio de Terre d’Opale

Huilerie du Pays de Langle

CONCERT

A 15h : Les Crapons vous invitent au concert blues et soul du groupe calaisien « Back Stage ».

Petite restauration le midi (réservation conseillée) et goûter l’après-midi

10h-17h – L’Écopôle – 800 route du Pont d’Oye – 62162 Vieille-Église

Renseignements : 03 21 00 83 83 – 06 15 85 83 58 – adubois@angesgardins.fr

Ecopole alimentaire de la région d’Audruicq 800 rue du pont d’Oye 62162 Vieille Eglise, Pas de Calais, Hauts de France Vieille-Église 62162 Pas-de-Calais Hauts-de-France 03 21 34 08 42 [{« link »: « mailto:adubois@angesgardins.fr »}] La Communauté de communes de la région d’Audruicq saisit en 2010 l’opportunité d’acquérir un espace agricole vacant et son bâti,au cœur du territoire, sur la commune de Vieille-Eglise, Il est prévu la création d’un « Centre de ressource et d’appui à la structuration d’un système alimentaire local ». Le site de la « ferme Verva » prend alors le nom d’ Ecopôle alimentaire de la région d’Audruicq.. Il constitue un élément clé du territoire en vue d’y mener des projets d’activités agrorurales tournées vers les filières d’avenir, compatibles avec la transition écologique et sociale régionale.

© CCRA / CPETI / Anges Gardins