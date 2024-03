Portes ouvertes du Jardin Botanique du Val d’Yser Jardin botanique du val d’yser Bambecque, samedi 1 juin 2024.

Portes ouvertes du Jardin Botanique du Val d’Yser Rendez-vous aux jardins 2024 1 et 2 juin Jardin botanique du val d’yser 4€ par personne, 3€ pour les groupes, gratuit pour les enfants

A l’occasion des Rendez-vous aux jardins, venez découvrir notre jardin et laissez-vous charmer par son univers. Nous ouvrons nos portes pour vous permettre de profiter d’une visite guidée, et d’apprécier la sérénité de notre oasis de verdure.

Notre jardin est un lieu idéal pour échapper à l’agitation quotidienne et se ressourcer. Vous pourrez admirer une grande quantité d’arbres, d’arbustes, de plantes et de fleurs, sauvages ou cultivés, organisés en différents thèmes (potager, verger, prairie, sous-bois, mare, …).

Nous serons heureux de vous accueillir et de vous faire découvrir notre jardin.

Jardin botanique du val d’yser Rue du perroquet vert, 59470 Bambecque, Nord, Hauts-de-France Bambecque 59470 Nord Hauts-de-France 03 28 68 58 57 Aménagé sur un terrain de 2,6 hectares, le jardin paysager est composé de plusieurs parcelles,autour de différents thèmes.On peut y observer de nombreuses espèces d’arbres, arbustes, plantes herbacées annuelles ou vivaces, indigènes ou exotiques,spectaculaires ou inattendues. Itinéraire fléché à partir de Bambecque et Rexpoëde, les jours de visite.

©Jardin Botanique du Val d’Yser