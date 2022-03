Portes Ouvertes du Domaine Coste-Caumartin Pommard Pommard Catégories d’évènement: Côte-d'Or

Pommard

Portes Ouvertes du Domaine Coste-Caumartin Pommard, 27 mai 2022, Pommard. Portes Ouvertes du Domaine Coste-Caumartin Domaine-Coste-Caumartin 2 rue du Parc Pommard

2022-05-27 – 2022-05-28 Domaine-Coste-Caumartin 2 rue du Parc

Pommard Côte-d’Or Pommard EUR Ateliers de dégustation gratuits de 10h à 18h30 au domaine à Pommard. Venez à la découverte du millésime 2020 au travers d’une dégustation de 6 terroirs dont notre Bourgogne Côte d’Or Pinot Noir, Pommard Vieille Vigne, Beaune 1er Cru rouge “Les Chouacheux”, Pommard 1er Cru “Le Clos des Boucherottes” Monopole du Domaine, et testez nos accords Chocolats & Vins avec trois millésimes différents de notre Pommard 1er Cru “Les Fremiers”.

contact@costecaumartin.fr +33 3 80 22 45 04 http://www.costecaumartin.fr/

Bénéficiez de nos Offres Spéciales durant cet évènement! Domaine-Coste-Caumartin 2 rue du Parc Pommard

