Portes ouvertes de l’IEAC Journées Européennes des Métiers d’Art 2024 Guebwiller, samedi 6 avril 2024.

Portes ouvertes de l’IEAC Journées Européennes des Métiers d’Art 2024 Guebwiller Haut-Rhin

Met en valeur les savoir-faire, les talents et la créativité des professionnels des métiers d’art et du patrimoine

vivant.

Cet évènement met en valeur les savoir-faire, les talents et la créativité des professionnels des métiers d’art et du patrimoine vivant, partout en France et en Europe.

Cette année le thème de ces journées est Sur le bout des doigts .

L’Institut Européen des Arts Céramiques ouvre ses portes pour offrir aux visiteurs un aperçu des savoir-faire et de la création en arts céramiques.

Nous vous convions à la découverte de ce métier d’excellence, passionnant, à travers un programme riche visites guidées, démonstrations, présentation didactique du travail de la terre, projections, initiations et ateliers adultes / enfants, rencontres et échanges avec les stagiaires de la formation professionnelle et les céramistes.

Cette année le programme s’enrichit avec l’exposition de restitution de fin de résidence de Jessie Derogy à l’IEAC, qui se déroulera dans l’imposant et somptueux espace du Chœur supérieur des Dominicains de Haute-Alsace, à 3 minutes à pied de l’IEAC.

Deux conférences seront proposées par la céramiste designeuse Jessie Derogy dans l’auditorium du Château de le Neuenbourg. Elle présentera sa démarche et son projet de résidence au regard du territoire. 0 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-06 10:00:00

fin : 2024-04-07 12:30:00

3 rue du 4 février

Guebwiller 68500 Haut-Rhin Grand Est contact@ieac.fr

L’événement Portes ouvertes de l’IEAC Journées Européennes des Métiers d’Art 2024 Guebwiller a été mis à jour le 2024-03-15 par Office de tourisme de la Région de Guebwiller