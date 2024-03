PORTES OUVERTES DE L’ATELIER PATIN COUFFIN À BEAUFORT-EN-VALLÉE Beaufort-en-Vallée Beaufort-en-Anjou, dimanche 19 mai 2024.

PORTES OUVERTES DE L’ATELIER PATIN COUFFIN À BEAUFORT-EN-VALLÉE

Anne et Claire, du duo Patin Couffin etc, vous font découvrir leurs dernières créations textiles en tissage et autres techniques de fils. Notre atelier est doté de différents modèles de métiers à tisser à pédales ou à manettes, suédois, anglais, danois… .

Début : 2024-05-19 10:00:00

fin : 2024-05-20 18:00:00

Beaufort-en-Vallée 108, rue de la Fourcelle

Beaufort-en-Anjou 49250 Maine-et-Loire Pays de la Loire

