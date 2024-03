Portes ouvertes de l’Atelier La Linotte La Ferté-Bernard, samedi 13 avril 2024.

Portes ouvertes de l’Atelier La Linotte La Ferté-Bernard Sarthe

Vous êtes curieu(x/ses) et souhaitez en savoir plus sur les activités de l’Atelier? Venez découvrir l’atelier de la linotte dans son nouveau local, lors de l’après-midi vous serez accueilli(e)s avec café/thé/boissons, vous pourrez découvrir en photos les activités proposées: ateliers créatifs, séance d’art-thérapie, interventions en structure. Réalisation d’ une création collective afin de libérer la créativité de tous!

Entrée libre et gratuite tout au long de l’après-midi, séance de questions/réponses à 16H00. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-13 14:00:00

fin : 2024-04-13

17 rue Hoche

La Ferté-Bernard 72400 Sarthe Pays de la Loire

