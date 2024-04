Portes ouvertes dans les EHPAD pour découvrir les métiers du soin qui recrutent Nantes Centre et Quartiers Nantes, mercredi 10 avril 2024.

Gratuit : non Entrée libre, sans inscription préalable nécessaire.Pour tout renseignement : CCAS / cellule de gestion : 02 40 99 27 22.

La Ville de Nantes compte sur son territoire 6 établissements pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) municipaux, gérés avec le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS).Ces différents métiers (infirmier, aide-soignant, cuisinier, agent social) au sein d’un EHPAD sont mal connus pour certains et pâtissent parfois d’un manque de candidatures. Pour y remédier, la Ville de Nantes organise pour la 2e année consécutive plusieurs journées portes ouvertes pour découvrir les métiers des différents EHPAD municipaux. Des postes sont à pourvoir dans tous les corps de métiers. Des agents municipaux seront présents pour recueillir d’éventuelles candidatures. Dates et lieux des portes ouvertes :EHPAD Hirondelle de Sèvre (Nantes Sud) – Vendredi 12 avril 2024 de 9h à 13h> 112 rue des Bourdonnières à Nantes. Bus 30, 42 – arrêt Roches vertes / Bus 70, 90, Busway 4 – arrêt Bourdonnières.EHPAD Chambellan (Doulon-Bottière) – Lundi 15 avril 2024 de 14h à 17h> 7 rue de Chambellan à Nantes. Parkings intérieurs / Bus 12 – arrêt Colinière / Bus 87 – arrêt Cimetière de Vieux Doulon / Tram 1 – arrêt SouillarderieEHPAD Renoir (Dervallières-Zola) – Lundi 15 avril 2024 de 14h à 17h> 3 rue Ernest Meissonnier à Nantes. Bus C3 – arrêt DelacroixEHPAD Fonteny (Bellevue-Chantenay–Sainte Anne) – Mardi 16 avril 2024 de 9h à 13h> 27 rue du Fonteny à Nantes. Bus 11 – arrêt Marseillaise / Bus – arrêt Cabrol / Tram 1 – arrêt EgalitéEHPAD La madeleine (Île de Nantes) – Mercredi 17 avril 2024 de 9h30 à 12h30> 1 rue des Récollets à Nantes. Tram 2, 3 – arrêt Wattignies / Bus 5 – arrêt Vincent Gâche / Bus 26 – arrêtGustave RochEHPAD Haute-Mitrie (Doulon-Bottière) – Jeudi 18 avril 2024 de 14h à 17h> 13 rue de la Haute Mitrie à Nantes. Bus 11 – arrêt Enchanterie / Bus 10 – arrêt Noë Lambert / Tram 1 – arrêt Landreau

