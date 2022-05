PORTES OUVERTES AU JARDIN D’IRIS DU CRÈVE COEUR Saint-Dié-des-Vosges Saint-Dié-des-Vosges Catégories d’évènement: Saint-Dié-des-Vosges

Vosges

PORTES OUVERTES AU JARDIN D’IRIS DU CRÈVE COEUR Saint-Dié-des-Vosges, 14 mai 2022, Saint-Dié-des-Vosges. PORTES OUVERTES AU JARDIN D’IRIS DU CRÈVE COEUR Saint-Dié-des-Vosges

2022-05-14 10:00:00 – 2022-05-15 12:00:00

Saint-Dié-des-Vosges Vosges Saint-Dié-des-Vosges Martin Balland, hybrideur français maintenant reconnu, et collectionneur d’Iris moderne, ouvre pour la onzième année consécutive, son jardin situé au cœur de la ville de Saint-Dié des Vosges. C’est un véritable festival de couleurs avec sans cesse de nouvelles variétés à admirer.

Participation libre. +33 6 98 50 23 99 Saint-Dié-des-Vosges

dernière mise à jour : 2022-04-29 par

Détails Catégories d’évènement: Saint-Dié-des-Vosges, Vosges Autres Lieu Saint-Dié-des-Vosges Adresse Ville Saint-Dié-des-Vosges lieuville Saint-Dié-des-Vosges Departement Vosges

Saint-Dié-des-Vosges Saint-Dié-des-Vosges Vosges https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-die-des-vosges/

PORTES OUVERTES AU JARDIN D’IRIS DU CRÈVE COEUR Saint-Dié-des-Vosges 2022-05-14 was last modified: by PORTES OUVERTES AU JARDIN D’IRIS DU CRÈVE COEUR Saint-Dié-des-Vosges Saint-Dié-des-Vosges 14 mai 2022 Saint-Dié-des-Vosges Vosges

Saint-Dié-des-Vosges Vosges