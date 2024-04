Portes ouvertes au Domaine Poupat & Fils : Printemps à la ferme Domaine Poupat & Fils Briare, samedi 20 avril 2024.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-20T10:00:00+02:00 – 2024-04-20T12:00:00+02:00

Fin : 2024-04-21T10:30:00+02:00 – 2024-04-21T16:30:00+02:00

Dans le cadre du Printemps à la ferme, le Domaine Poupat & Fils labellisé Bienvenue à la ferme, propose une dégustation de vins le samedi 20 avril de 10 h à 12 h et de 14 h 30 à 18 h 30. Le dimanche 21 avril, une visite de la cuverie et de la cave, une présentation de l’appellation Coteaux du Giennois vous est proposée suivie d’une dégustation commentée des vins servis, disponibles à la vente. Venez découvrir l’exploitation ainsi que les vins des Coteaux du Giennois en blanc, rouge et rosé lors de ces portes ouvertes. Pour toute information complémentaire, merci de contacter le 02 38 31 39 76.

Domaine Poupat & Fils Rivotte, D957, Briare Briare [{« type »: « phone », « value »: « 02 38 31 39 76 »}, {« type »: « email », « value »: « domaine.poupat@hotmail.fr »}]

