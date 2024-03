Portes ouvertes au domaine Jean Becker Zellenberg, samedi 6 avril 2024.

Le domaine Jean BECKER ouvre ses portes à un vigneron de Gironde. Il se fera un plaisir de faire déguster et de vendre ses vins à ceux qui le souhaitent, et pourquoi pas conquérir le cœur de nouveaux clients !

Le domaine Jean Becker vous propose de découvrir son domaine et ses vins à l’occasion de ces portes ouvertes.

Vous pourrez aussi y découvrir d’autres vins du domaine Moulis & de Listrac de Gironde !

Début : 2024-04-06 10:00:00

fin : 2024-04-06 18:00:00

4 route d’Ostheim

Zellenberg 68340 Haut-Rhin Grand Est vinsbecker@orange.fr

