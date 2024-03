PORTES OUVERTES AU DOMAINE DE LA CAMBUSE DRAIN Orée d’Anjou, dimanche 14 avril 2024.

Découverte des vins au domaine de la Cambuse

Dégustez et découvrez les nouvelles cuvées du domaine à l’occasion de cette porte ouverte printanière au domaine.

Su place, un petit marché de producteurs et artisans

– crêpes et galettes de la Ferme de la Champenière à Drain

– bières artisanales

– fromages locaux

– saucissons

– et bien d’autres gourmandises salées et sucrées. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-14 09:00:00

fin : 2024-04-14 19:00:00

DRAIN Chemin de la Sansie au Mésangeau

Orée d’Anjou 49530 Maine-et-Loire Pays de la Loire domainedelacambuse@orange.fr

L’événement PORTES OUVERTES AU DOMAINE DE LA CAMBUSE Orée d’Anjou a été mis à jour le 2024-03-08 par eSPRIT Pays de la Loire