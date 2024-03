PORTES OUVERTES ATELIER LA FLEUR DE CHAUX JEMA Ingrandes-Le Fresne sur Loire, vendredi 5 avril 2024.

PORTES OUVERTES ATELIER LA FLEUR DE CHAUX JEMA Ingrandes-Le Fresne sur Loire Maine-et-Loire

L’Atelier La Fleur de Chaux propose des portes ouvertes à l’occasion des JEMA. Venez y discuter décors à la chaux, techniques d’enduits, badigeons et stucs et découvrir les effets de matière et l’intérêt écologique et esthétique de la chaux.

L’atelier est spécialisé dans la technique du tadelakt, technique ancestrale appliquée en décors ainsi qu’en création d’objets, vasques et luminaires. Il propose régulièrement des sessions de formations sur place.

Le tadelakt est un enduit minéral composé de chaux aérienne et de poudre de marbre, coloré avec des pigments naturels, ocres et terre. Il est poli longuement avec du savon noir, ce qui le rend doux, lisse et imperméable.Ce petit atelier est situé dans un cadre privilégié en terrasse sur la Loire dans le village d’Ingrandes le Fresne. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-05 14:00:00

fin : 2024-04-05 18:00:00

45 Rue Principale

Ingrandes-Le Fresne sur Loire 49123 Maine-et-Loire Pays de la Loire lafleurdechaux@gmail.com

