PORTES OUVERTES ATELIER ARTISAN MAROQUINIÈRE JEMA Ingrandes-Le Fresne sur Loire, samedi 6 avril 2024.

A l’occasion des JEMA 2024, l’atelier Isabelle Sourbès, artisan maroquinière depuis 2021 ouvre son atelier.

Au programme du samedi 6 et dimanche 7 avril

10h-13h Présentation du savoir-faire, Historique et Partage autour d’un métier passion, expériences personnelles & professionnelles

14h-18h A la découverte des outils, des machines, de la matière première & de la bouclerie à la demande « Démonstration d’une technique liée au métier » (gabarit/coupe, couture main, teinture de tranche, ponçage et lissage, pose d’accessoires) Services de sur-mesure & de restauration

Exposition de pièces uniques. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-06 10:00:00

fin : 2024-04-07 18:00:00

La Gazouère

Ingrandes-Le Fresne sur Loire 49123 Maine-et-Loire Pays de la Loire isabellesourbes@googlemail.com

