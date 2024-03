Portes ouvertes aéromodelisme Terrain de vol – île de la Pature La turballe, dimanche 5 mai 2024.

Portes ouvertes aéromodelisme Vols d’initiation et expositions Dimanche 5 mai, 10h00 Terrain de vol – île de la Pature

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-05-05T10:00:00+02:00 – 2024-05-05T17:00:00+02:00

Fin : 2024-05-05T10:00:00+02:00 – 2024-05-05T17:00:00+02:00

Vols d’initiation et expositions

Terrain de vol – île de la Pature Route de Saint-Molf 44420 La turballe La turballe 44420 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 06 13 28 92 91 »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.presquile-aeromodelisme.fr/ »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.labaule-guerande.com/portes-ouvertes-aeromodelisme-la-turballe.html »}]

