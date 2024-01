Portes ouvertes à la Ferme de Bonnetôt Distillation en live ! Ferme de Bonnetôt Tôtes, vendredi 12 juillet 2024.

Portes ouvertes à la Ferme de Bonnetôt Distillation en live ! Ferme de Bonnetôt Tôtes Seine-Maritime

Vendredi

Pendant 2 jours, nous allons distiller notre cidre en eau de vie, des senteurs et des arômes pendant cette porte ouverte. Présentation de toutes les étapes de la récolte pressage, distillation et vieillissement de l’eau de vie, dégustations, concerts libres scène ouverte, animations familiales, restauration

Sans réservation. Gratuit.

Ferme de Bonnetôt 3 Hameau de Bonnetôt

Tôtes 76890 Seine-Maritime Normandie

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-12 10:00:00

fin : 2024-07-13 16:00:00



