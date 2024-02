Portes ouvertes à la Cave de Hunawihr Hunawihr, jeudi 15 août 2024.

Profitez de ces portes ouvertes pour découvrir plus de 35 vins de la cave !

Durant 3 jours, les vignerons de la Cave de Hunawihr vous proposent également une visite guidée des installations de la cave.

Tout au long du week-end, la Cave de Hunawihr vous invite à déguster toute sa gamme de vins et crémants.

Offre spéciale portes ouvertes bénéficiez d’une remise de 15%* sur toute la gamme.

*remise exceptionnelle de -15% sur toute la gamme par carton de 6 bouteilles non panachées et à la bouteille pour les Vendanges Tardives, Sélection de Grains Nobles et Magnums. Offre non cumulable avec d’autres offres en cours, valable exclusivement pendant les Portes Ouvertes autour du 15 Août 2024. EUR.

48 route de Ribeauvillé

Hunawihr 68150 Haut-Rhin Grand Est boutique@cave-hunawihr.com

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-08-15 09:00:00

fin : 2024-08-18 19:00:00



