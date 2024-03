PORTES OUVERTES 298 avenue lou gabian 83600 Fréjus Fréjus, samedi 16 mars 2024.

PORTES OUVERTES Semaine des métiers du tourisme Samedi 16 mars, 09h30 298 avenue lou gabian 83600 Fréjus

Début : 2024-03-16T09:30:00+01:00 – 2024-03-16T12:30:00+01:00

Fin : 2024-03-16T09:30:00+01:00 – 2024-03-16T12:30:00+01:00

Nouveau CFA, First Line Formation propose différents BTS en alternance et notamment le BTS TOURISME.

Nous orgnanisons des portes ouvertes pour faire découvrir l’école ainsi que la formation et ce métier.

Nos valeurs, nous misons sur la qualité de l’apprentissage, de l’écoute et du savoir faire.

Issue du monde de l’enseignement et de la formation nous avons à coeur que nos alternant(e)s réussisent.

Venez nous rencontrer et échanger avec nos équipes.

Au programme, présentation de l’école, présentation du BTS, présentation des projets CFA et alternant(e)s , atelier CV …

Vous pouvez-nous retrouver sur parcoursup !

298 avenue Lou Gabian 83600 Fréjus Var Provence-Alpes-Côte d'Azur firstlineformation@gmail.com

Tourisme CFA