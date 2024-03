Portes ouvertes 11 allée de l’île du Closo Penestin, vendredi 5 avril 2024.

Portes ouvertes Dans le cadre des Journées Européennes des Métiers d’Art et en association avec Artisans Ebénistes de France, nous vous invitons à découvrir nos savoir-faire. Notre équipe de 6 menuisiers et ébén… 5 et 6 avril 11 allée de l’île du Closo

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-05T09:00:00+02:00 – 2024-04-05T12:00:00+02:00

Fin : 2024-04-06T14:00:00+02:00 – 2024-04-06T17:30:00+02:00

Dans le cadre des Journées Européennes des Métiers d’Art et en association avec Artisans Ebénistes de France, nous vous invitons à découvrir nos savoir-faire.

Notre équipe de 6 menuisiers et ébénistes vous montrera nos pratiques et réalisations. Ameublement, pièces cintrées, travail du bois massif et l’art du travail du placage.

Portes ouvertes Kermadeleine agencement, Pénestin

11 allée de l’île du Closo Zone du Closo 56760 Penestin Penestin 56760 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 99 90 34 04 »}, {« type »: « phone », « value »: « 06 77 61 98 99 »}, {« type »: « email », « value »: « eric.gabard@kermadeleine-agencement.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.kermadeleine-agencement.fr/ »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.labaule-guerande.com/portes-ouvertes-penestin.html »}] [{« link »: « https://www.labaule-guerande.com/medias/images/prestations/portes-ouvertes-kermadeleine-agencement-penestin-2584617.pdf »}]

CULTURE LOISIRS