La Nuit de Tous les Jazz(s) #20 TRAIN THEATRE, 18 mai 2024, PORTES LES VALENCE.

La Nuit de Tous les Jazz(s) #20 TRAIN THEATRE. Un spectacle à la date du 2024-05-18 à 18:30 (2024-05-18 au ). Tarif : 27.2 à 27.2 euros.

LE TRAIN THEATRE (L.138722-138723-138724) présente ce spectacle. Un train de nuit pour le jazz… Embarquement dès 18h30 pour un voyage sans frontières dans le monde du jazz. Un train affrété par Le Train Théâtre, Jazz Action Valence, Crest Jazz et le collectif Zebracorde. Un train de nuit exceptionnel, un voyage à travers les époques, les styles et les géographies en compagnie, cette année, de la chanteuse et compositrice Marion Rampal* et d’une dizaine d’autres groupes amoureusement choisis pour une nuit étoilée et pleine de surprises. Un périple entre racines et invention, mots et mélodies, musiques très écrites et musiques improvisées, entre ici et ailleurs. Bon voyage dans notre train de nuit à destination de tous les jazz(s).Numéro téléphone accès PMR : 04.75.57.14.55Information d’accès : Parking Marion Rampal

TRAIN THEATRE PORTES LES VALENCE 1, Rue Aragon Drôme

