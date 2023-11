Ana Carla Maza TRAIN THEATRE, 14 mai 2024, PORTES LES VALENCE.

Ana Carla Maza TRAIN THEATRE. Un spectacle à la date du 2024-05-14 à 20:00 (2023-12-05 au ). Tarif : 27.2 à 27.2 euros.

Gratuit pour les moins de 12 an(s) Hasta la música, siempre ! Le 14 juin 1995 le soleil confiait l’un de ses rayons à la Havane. Cuba, pays de rythmes et de musiques s’il en est. Cette envoyée de l’astre solaire s’y éprend d’abord de piano et de rumba. Viennent le classique et le timbre presque humain du violoncelle ; puis le jazz et le chant. Ainsi démarre la vie d’Ana Carla Maza. A 10 ans, elle apparaissait sur ses premières scènes, à peine 5 ans plus tard, elle participait à ses premiers enregistrements dont des sessions avec le Buena Vista Social Club. Un peu d’Espagne et la suite s’écrit à Paris avec les rencontres de Vincent Segal, Jean-Louis Aubert et plus récemment Valentin Ceccaldi et Sélène Saint-Aimé. Désormais très attachée à la composition et à son propre récit joué et chanté, elle porte dans sa valise du classique, des musiques actuelles, ses racines sud-américaines, quatre albums d’un jazz coloré,… et un rayon de soleil. Ana Carla Maza



TRAIN THEATRE PORTES LES VALENCE 1, Rue Aragon Drôme

27.2

EUR27.2.

