Balade et pêche à pied à marée basse – Avril Port ostréicole Arès, vendredi 12 avril 2024.

Arès Gironde

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-12 14:00:00

fin : 2024-04-12 16:00:00

Découverte de l’estran et de ses petits habitants, des techniques et réglementation de pêche à pied.

Tout public – Payant.

Inscription obligatoire.

Port ostréicole

Arès 33740 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Mise à jour le 2023-12-31 par OT Arès