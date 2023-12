Découverte des secrets des prés salés Port ostréicole Arès Catégories d’Évènement: Arès

Début : 2024-04-06 10:30:00

fin : 2024-04-06 12:30:00 Découverte de la biodiversité de cette réserve naturelle protégée.

Tout public. Payant à partir de 12 ans. Inscription obligatoire..

Port ostréicole Réserve Naturelle des Prés Salés

Arès 33740 Gironde Nouvelle-Aquitaine

