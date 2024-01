LA NUIT DES ETOILES Port La Suze-sur-Sarthe, vendredi 9 août 2024.

La Suze-sur-Sarthe Sarthe

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-08-09 21:00:00

fin : 2024-08-09 23:30:00

La nuit des étoiles

En préambule des observations, Yves Bouzeau et Pascal Fournié proposeront une animation ludique. Ce sera pour tous, l’occasion de (re)découvrir et comprendre les bases de l’astronomie : les phases de la Lune, les éclipses…

Trois télescopes seront utilisés lors de cette soirée. Un 600 mm, un 280 mm et un 200 mm.

Pour celles et ceux qui en possèdent, n’hésitez pas à apporter votre paire de jumelles !

Port

La Suze-sur-Sarthe 72210 Sarthe Pays de la Loire



