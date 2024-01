RIDE IN PORNIC Pornic, mercredi 17 juillet 2024.

RIDE IN PORNIC Pornic Loire-Atlantique

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-17 10:00:00

fin : 2024-07-17 23:00:00

Pour sa sixième édition, Ride in Pornic va faire la part belle aux nouveaux sports de glisse et sports extrêmes, tout en étant fidèle au caractère très familial et populaire ainsi qu’à l’ambiance conviviale et festive qui ont fait son succès. Comme chaque année, toutes les animations sont gratuites

.

Vieux port

Pornic 44210 Loire-Atlantique Pays de la Loire culture@pornic.fr



L’événement RIDE IN PORNIC Pornic a été mis à jour le 2024-01-16 par eSPRIT Pays de la Loire