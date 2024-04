Pop en VF, le nouveau spectacle de Sulfate de Cuivres Rue de Kerampont Lannion, samedi 20 avril 2024.

Dans une interprétation exclusivement cuivrée, le sextet trégorrois et leur batteur xylophoniste entremêlent Pop, Rock et Jazz dans un style singulier, véritable marque de fabrique.

Pour cette nouvelle mouture, les 7 musiciens relèvent le défi d’un répertoire entièrement consacré à la scène francophone, sur des arrangements maison, entendus nulle part ailleurs ! Un récit musical sur 6 décennies dans un programme qui va des grands classiques aux plus modernes de Claude Nougaro à Clara Luciani, de Georges Brassens à Stromae, et des surprises !

Réservation recommandée par SMS. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-20 20:30:00

fin : 2024-04-20 22:15:00

Rue de Kerampont Chapelle Sainte Anne

Lannion 22300 Côtes-d’Armor Bretagne sulfatedecuivres@gmx.fr

