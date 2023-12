Croisière du dimanche sur l’estuaire Ponton Braud-et-Saint-Louis, 28 juillet 2024, Braud-et-Saint-Louis.

Braud-et-Saint-Louis Gironde

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-28

fin : 2024-07-28

Embarquez sur l’Ilout pour prendre le large sur le plus grand estuaire d’Europe.

Bercés par les les flots dorés de notre Gironde, savourez votre verre sous la lumière d’une belle soirée estivale…

Pendant deux heures, vous découvrirez les secrets de ce mastodonte grâce aux histoires et anecdotes contées par le capitaine du bateau et notre et guide nature, le tout accompagné, bien sûr, d’une dégustation de produits locaux à bord !

L’estuaire n’aura plus de secrets pour vous !.

EUR.

Ponton Port des Callonges

Braud-et-Saint-Louis 33820 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Mise à jour le 2023-12-22 par OT Saint-Ciers-sur-Gironde