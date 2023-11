Le Tir Sacré – Marine Colard & Welcome – Joachim Maudet LES PASSERELLES, 27 avril 2024, PONTAULT COMBAULT.

FOCUS DANSE HUMORISTIQUE : une soirée, 2 spectacles ! 20h : Welcome – Joachim Maudet / Compagnie Les Vagues WELCOME entremêle dans un désordre virtuose les mots et les gestes de trois artistes. Leurs marches sont lentes. Leurs corps sont fragmentés. Les mots se tordent et se décomposent créant un voyage où corps et voix se dissocient, s’entremêlent et se démènent. Au gré de cette métamorphose infinie, le trio oscille entre burlesque et étrangeté, ironie et absurdité. Il se joue du décalage entre ce qui est vu et entendu : des voix sans corps, des visages sans regard, des sourires sans bouche, des larmes sans yeux… À travers ce voyage physique et sonore, WELCOME nous invite avec beaucoup d’humour à aller vers l’autre et à nous rassembler. 21h30 : Le Tir Sacré : Marine Colard / Compagnie Petite Foule Production « OHLALALA ! C’est extraordinaire ! Fabuleux ! Incroyable ! Inoubliable ! C’est même monstrueux ! ». Sur scène, deux corps se font face. Ils se cherchent, s’approchent, se lancent dans un combat ou s’accompagnent. L’un pousse l’autre, l’un porte l’autre. Mais jusqu’où ce duo se risquera-t-il dans cette escalade pour toujours plus de performance, pour toujours plus d’émotions ? À la fois drôle et caustique, Le Tir Sacré explore les liens entre la gestuelle des athlètes et les commentaires souvent exubérants des journalistes sportifs. Sophie Lebre

LES PASSERELLES PONTAULT COMBAULT 17 RUE SAINT CLAIR Seine-et-Marne

