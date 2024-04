Poney-club des Terrasses Poney-club des Terrasses Mont-Saint-Sulpice, jeudi 1 janvier 2032.

Poney-club des Terrasses CENTRE DE VACANCES POUR ENFANTS Jeudi 1 janvier 2032, 02h00 Poney-club des Terrasses

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2032-01-01T02:00:00+01:00 – 2032-01-01T04:00:00+01:00

Fin : 2032-01-01T02:00:00+01:00 – 2032-01-01T04:00:00+01:00

poney-club avec un hebergement pour 4 classes agréés par l’éducation nationale. Pension-complète, encardrement par nos animateurs, activités « poney », animaux de la ferme…

Poney-club des Terrasses 7 rue du chateau 89250 Mont saint sulpice Mont-Saint-Sulpice 89250 Yonne Bourgogne-Franche-Comté [{« type »: « phone », « value »: « 0386913811 »}, {« type »: « email », « value »: « fabien@p4s.fr »}, {« type »: « link », « value »: « http://www.p-4-s.com »}]