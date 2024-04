Pom – Duo de clowns Théâtre du Cyclope Nantes, mardi 30 avril 2024.

Date et horaire de début et de fin : 2024-04-30 10:30 – 11:15

Gratuit : non 7,50 € Réservations :- theatreducyclope.com- 02 51 86 45 07

Théâtre pour jeune public. La vie tranquille d’un cueilleur de pommes mélomane part en compote avec l’arrivée tonitruante d’un semeur de pommes de terre bougon et un peu magicien… Leurs différends et différences forment un duo comique qui donne la patate ! Un spectacle drôle et sincère, sans paroles ou presque, pour retrouver et partager son âme et ses rires d’enfants, « Pom’ raconte une rencontre, une de celles que les enfants vivent tous les jours dans la cour de récré… Qu’on soit gros ou petit, comme chantaient Laurel et Hardy, cela n’empêche pas d’être de bons amis. Un spectacle qui parle de rencontre entre deux opposés, de tolérance et de petits pas à faire pour gagner l’amitié. Production : La Caravane CompagnieTexte, mise en scène, interprétation : Anne Colin & Anne TifineMusiques originales : Mickaël Dayot Durée : 45 min. Public : à partir de 3 ans Représentations les 29 et 30 avril 2024

Théâtre du Cyclope Nantes 44000

02 51 86 45 07 https://www.theatreducyclope.com