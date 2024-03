Pollen_ discussions et concert Café d’Air Domaize Domaize, samedi 30 mars 2024.

Pollen_ discussions et concert Livres et discussions autour des abeilles suivi d’un concert de duo de buttineurs de fleurs de France, des USA et du Brésil Samedi 30 mars, 18h30 Café d’Air Domaize

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-30T18:30:00+01:00 – 2024-03-30T22:00:00+01:00

Fin : 2024-03-30T18:30:00+01:00 – 2024-03-30T22:00:00+01:00

Café d’Air Domaize domaize Domaize 63520 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes