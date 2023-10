Glauque + Petite gueule Pôle Sud Saint-Vincent-de-Tyrosse, 13 avril 2024, Saint-Vincent-de-Tyrosse.

Saint-Vincent-de-Tyrosse,Landes

Sur la carte des musiques actuelles, Glauque a marqué le territoire de son identité forte. Ouverte aux expériences électroniques, la formation modifie l’ADN du hip-hop et explose les codes de la chanson française.

Petite Gueule, sur scène, est seule au piano, à l’omnichord, au triangle, à la MAO ;.

Pôle Sud

Saint-Vincent-de-Tyrosse 40230 Landes Nouvelle-Aquitaine



Glauque has made its mark on the current music scene with a strong identity. Open to electronic experimentation, the group modifies the DNA of hip-hop and explodes the codes of French chanson.

Petite Gueule takes to the stage alone, playing piano, omnichord, triangle and computer-aided design;

Glauque se ha hecho un hueco en la escena musical actual con una fuerte identidad. Abierto a la experimentación electrónica, el grupo ha modificado el ADN del hip-hop y explotado los códigos de la chanson francesa.

Petite Gueule sube sola al escenario, tocando el piano, el omnichord, el triángulo y el diseño asistido por ordenador;

Auf der Landkarte der aktuellen Musik hat Glauque das Territorium mit seiner starken Identität markiert. Die Band ist offen für elektronische Experimente, verändert die DNA des Hip-Hop und sprengt die Codes des französischen Chansons.

Petite Gueule ist auf der Bühne allein am Klavier, am Omnichord, am Triangel und am MAO;

