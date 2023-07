Travaux publics : Abdoulaye Trésor Konaté / Ateka Cie POLE-SUD, CDCN Strasbourg Strasbourg Catégories d’Évènement: Bas-Rhin

Strasbourg Travaux publics : Abdoulaye Trésor Konaté / Ateka Cie POLE-SUD, CDCN Strasbourg Strasbourg, 17 avril 2024, Strasbourg. Travaux publics : Abdoulaye Trésor Konaté / Ateka Cie Mercredi 17 avril 2024, 19h00 POLE-SUD, CDCN Strasbourg Chorégraphe ivoirien installé dans la région Grand Est, Abdoulaye Trésor Konaté porte en lui ce projet depuis plusieurs années. Inspiré par le rythme très spécifique du Boléro de Ravel, il décide de créer son propre Boléro en prenant appui sur les liens qu’il découvre entre la pulsation originelle et les berceuses, ritournelles africaines ou les danses du Boloye, danses des hommes panthères. Accompagné par cinq danseurs et deux musiciens, il s’agira ici de construire un orchestre vivant, une pièce en écho avec les éléments constitutifs du Boléro mais légèrement « décalée ».

