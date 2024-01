PATATES Pôle Culturel Favols Carbon-Blanc, samedi 18 mai 2024.

PATATES Spectacle humoristique Samedi 18 mai, 16h00 Pôle Culturel Favols Réservation conseillée

Derrière des nappes en toiles cirées, les pieds de la vieille jeune-fille apparaissent, plantés dans de grosses charentaises à carreaux. Cette monomaniaque de la tubercule, passionnée par le plus grand cabaret du monde, propose aux spectateurs de faire « une grande purée tous ensemble ». Au travers d’histoires futiles, de mots croisés subjectifs et de démonstrations ratées, PATATES traite le thème de la solitude avec beaucoup d’humour et d’émotions.

En partenariat avec le SIVOC de la Presqu’île

compagnie C’est pas commun