ATELIER ARTISTES EN HERBE Pôle Culturel Favols Carbon-Blanc Catégories d’Évènement: Carbon-Blanc

Gironde ATELIER ARTISTES EN HERBE Pôle Culturel Favols Carbon-Blanc, 16 avril 2024, Carbon-Blanc. ATELIER ARTISTES EN HERBE Mardi 16 avril 2024, 10h00 Pôle Culturel Favols Gratuit. Sur inscription. Un atelier ludique pour les enfants, spécialement conçu et animé par Isciane Labatut, historienne de l’art et guide-conférencière de l’association Passionnés d’Art.

Un atelier en plein air dans le Parc Favols, sous réserve d’une météo clémente, pour découvrir l’art du paysage.

En partenariat avec l’association Passionnés d’Art. Pôle Culturel Favols Carbon-Blanc Carbon-Blanc 33560 Gironde Nouvelle-Aquitaine https://mediatheque.carbon-blanc.fr/accueil [{« type »: « phone », « value »: « 05 57 77 68 86 »}, {« type »: « email », « value »: « culture@carbon-blanc.fr »}] Parc Favols, rue Vignau-Anglade, 33560 Carbon-Blanc Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-04-16T10:00:00+02:00 – 2024-04-16T12:00:00+02:00

2024-04-16T10:00:00+02:00 – 2024-04-16T12:00:00+02:00 atelier découverte Jean-Baptiste-Camille Corot | Arleux-du-Nord⁠⁠ – Le bord des clairs | vers 1871, huile sur toile Détails Catégories d’Évènement: Carbon-Blanc, Gironde Autres Lieu Pôle Culturel Favols Adresse Carbon-Blanc Ville Carbon-Blanc Departement Gironde Age min 8 Age max 12 Lieu Ville Pôle Culturel Favols Carbon-Blanc latitude longitude 44.89649;-0.503956

Pôle Culturel Favols Carbon-Blanc Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/carbon-blanc/