POKEYLAND – ACTIVITES ILLIMITES 1 AVENTURE POKEYLAND Fey, vendredi 19 avril 2024.

POKEYLAND – ACTIVITES ILLIMITES AVEC 1 AVENTURE.Billet valable pour une visite jusqu’au 3 novembre 2024, selon calendrier d’ouverture du site.Le Parc de loisirs Pokeyland vous propose de nombreuses activités à venir pratiquer en famille ou entre amis et vous invite à découvrir la nature d’une manière inédite et originale ! Une partie du Parc d’activités est même dédiée aux parcours acrobatiques dans les arbres accessibles aux plus petits dès 3 ans comme aux plus grands en quête du grand frisson ! Pour plus d’émotions fortes, retrouvez aussi notre assortiment d’activités à sensations avec le Big Air Jump, le Mur d’Escalade de 10 ou 18 m, le saut dans le Vide, l’Ejector, les Quads, le Segway, le Paintball et bien d’autres encore …Rendez-vous également sur nos espaces de loisirs familiaux destinés à tous les publics : visitez les Cabanes de Pokey, profitez d’une balade en Poney, mettez-vous au défi sur notre stand de Tir à l’Arc, Mini-Golf partagez un moment convivial sur notre aire de jeux pour enfants.Pour les amateurs de Paintball et d’Airsoft retrouvez nos 7 terrains thématisés sur 30 hectares à l’image des plus grands jeux vidéo, une référence incontournable dans le monde du Paintball.Pokeyland c’est aussi deux nocturnes le 20 juillet et le 14 août avec de nombreuses animations (spectacle de magie, soirée mousse, feu d’artifice …)

Tarif : 25.00 – 33.00 euros.

Début : 2024-04-20 à 00:00

POKEYLAND LA HAIE FORCART 57420 Fey 57