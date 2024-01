Richard Gotainer Point Favre Genève, vendredi 19 avril 2024.

Richard Gotainer Gotainer « ramène sa phrase » le 19 avril au Point Favre à Chêne-Bourg. Vendredi 19 avril, 20h00 Point Favre Normal CHF 25.-, réduit CHF 20.-, enfant CHF 12.-

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-19T20:00:00+02:00 – 2024-04-19T23:00:00+02:00

Fin : 2024-04-19T20:00:00+02:00 – 2024-04-19T23:00:00+02:00

Richard Gotainer est avant tout un artiste, chanteur à textes, déjanté et surtout atypique. À plusieurs reprises, il a défrayé la chronique avec des titres devenus cultes, on pense au Mambo du décalco (1982), au titre Le Youki (1988), à Femmes à lunettes (1990). À cela, on peut ajouter une autre casquette, celle de publicitaire. Il est à l’origine de slogans publicitaires encore dans nos mémoires, tels que « Buvez, éliminez » pour Vittel ou encore « On se lève tous pour Danette ».

« Gotainer ramène sa phrase » n’est pas un concert ou un récital. Ce n’est pas un one-man-show non plus. C’est un bouquet de courts-métrages, joués sur scène, en direct. Des histoires enrubannées par des sons assurés par Brice Delage, guitariste bruiteur. Si elles font rire, c’est pour mieux faire passer la mélancolie la seconde d’après. On pense à l’histoire de la chanson française dans ce spectacle. A Trenet, Bobby Lapointe, à qui il faut ajouter une dose de Tex Avery et de Gotlib aussi. Richard Gotainer joue ses textes avec cette même silhouette élastique, qui aime onduler avec du rock’n’roll autant qu’avec du mambo. Et puis il y ce visage à lunettes rondes que Renaud a décrit comme ceci : « Toi, c’est pas des lunettes que t’as. C’est des glaçons avec des fils de fer autour ».

Point Favre Avenue François-Adolphe-Grison 6 Genève 1225 Genève [{« type »: « link », « value »: « https://infomaniak.events/shop/kbtYAlxCyA/event/988071/ »}]

DR.