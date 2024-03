POESIE Saint-Jean-de-Fos, jeudi 18 avril 2024.

POESIE Saint-Jean-de-Fos Hérault

Gérard Pinsard, sur les traces de son enfance beauceronne, raconte les textes de Gaston Couté, jeune poète libertaire et chansonnier mort prématurément en 1911, connu pour ses nombreux textes sociaux et Yves Gori joue quelques notes de musique pur colorer l’ambiance.

Gaston Couté, un grand poète dénonçant sans complaisance, dans son jargon savoureux teinté de l’accent du terroir beauceron, le monde dur des réprouvés, des misères, des hypocrisies, des révoltes.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-18 19:00:00

fin : 2024-04-18

6 Rue de l’Horloge

Saint-Jean-de-Fos 34150 Hérault Occitanie hosteldiablotin@gmail.com

