Poésie Ouverte : Yves Boudier Atelier Numérique Versailles, mercredi 24 avril 2024.

Poésie Ouverte : Yves Boudier Venez à la rencontre de l’auteur Yves Boudier et découvrez son œuvre. Mercredi 24 avril, 18h30 Atelier Numérique Entrée libre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-24T18:30:00+02:00 – 2024-04-24T19:30:00+02:00

Fin : 2024-04-24T18:30:00+02:00 – 2024-04-24T19:30:00+02:00

Yves Boudier préside, depuis septembre 2015, l’association CIRCÉ qui organise chaque année le Marché de la Poésie, sur la place Saint-Sulpice à Paris. Professeur de Lettres jusqu’en 2012 à l’Université de Cergy-Pontoise, Yves Boudier a multiplié les engagements institutionnels en faveur du développement de la poésie : Président de la Maison des Écrivains et de la Littérature (2012-2015), administrateur de la Biennale Internationale des Poètes (1995-2017), il fut aussi membre des comités de rédaction des revues Action Poétique (1978-2012). Par ailleurs, Yves Boudier mène aussi, discrètement, une œuvre originale de poète, marquée par un attachement au lyrisme qui, cependant, n’exclut pas le travail formel. Son dernier livre « en vie », condense un travail commencé il y a une quarantaine d’années. On y découvre une parole conjuguée au silence, où l’« en vie » démultiplie l’ardeur des corps et le souffle de la rencontre pour donner voix à l’altérité.

Atelier Numérique 8, rue Saint-Simon – 78000 Versailles Versailles 78000 Notre-Dame Yvelines Île-de-France 01 30 97 28 97 https://www.versailles.fr/culture/etablissements/bibliotheques-municipales/ https://www.facebook.com/ateliernumeriqueversailles L’Atelier numérique fait partie du réseau des bibliothèques de Versailles.

Profitez d’équipements technologiques variés (ordinateurs, tablettes, piano numérique…) et des multiples ressources mis à votre disposition (autoformation, logiciels pour amateurs, consultation d’Internet, création numérique…). Vous pouvez également participer à des initiations pour vous perfectionner dans votre usage quotidien du numérique.

L’Atelier numérique c’est aussi de nombreux livres pour vous évader, vous aider à comprendre l’actualité et vous faciliter votre vie au quotidien. Vous pouvez également vous détendre en famille grâce à des jeux de société et des jeux vidéo, ou vous informer à l’aide de différents titres de presse.

©François Flohic