PLYM en concert Médiathèque de Chevillon Chevillon, vendredi 28 juin 2024.

PLYM en concert PLYM est un duo blues acoustique, composé de Paul Lassey à l’harmonica et de Yann Marecaux à la guitare et au chant. Vendredi 28 juin, 20h30 Médiathèque de Chevillon Entrée libre sur inscription

Début : 2024-06-28T20:30:00+02:00 – 2024-06-28T22:00:00+02:00

Fin : 2024-06-28T20:30:00+02:00 – 2024-06-28T22:00:00+02:00

PLYM trouve son répertoire dans les grands standards du blues classique mais aussi dans des artistes plus récents tels qu’Eric Clapton.

Médiathèque de Chevillon Rue du Château, 52170 Chevillon Chevillon 52170 Chevillon Haute-Marne Grand Est 03 25 04 95 70 https://www.facebook.com/mediatheque.chevillon