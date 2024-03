Plutôt la joie Nautilys Comines, dimanche 14 avril 2024.

Plutôt la joie La musicienne Sophie Sand arpente le fil de l’émotion énergisante qu’est la joie, en malaxant l’intime. Au travers de son parcours et riche des nombreuses rencontres, elle se balade en fil-de-fériste. Dimanche 14 avril, 17h00 Nautilys Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-14T17:00:00+02:00 – 2024-04-14T18:30:00+02:00

Fin : 2024-04-14T17:00:00+02:00 – 2024-04-14T18:30:00+02:00

La musicienne veut (se) rassembler. Elle chante, elle raconte, elle joue et des images naissent autour d’elle, malgré elle, à mesure qu’elle tisse son récit, parsemé de souvenirs heureux, gourmands, de chocs, d’incompréhensions, de rebonds et de mains tendues. Il est question d’appétit, de regarder droit les ombres, de colère et de jeu, de sourire et d’enfance, de liberté, le tout fidèle à son humeur tendre et punk.

Autour de son seule en scène, Sophie Sand a eu envie de croiser son parcours et sa réflexion autour de la joie avec celle d’autres femmes, trouver de la résonance lors de weekends d’échanges, animés de bons repas et d’écriture collective. Les participantes la rejoindront au plateau pour une représentation unique, nourrie des moments partagés.

En partenariat avec le Fil et la Guinde.

Gratuit sur inscription : Billetterie

Tout public à partir de 14 ans

Nautilys Rue Kléber Loquet 59560 Comines, France Comines 59560 Nord Hauts-de-France