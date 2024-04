PLUME LA CAVE POÉSIE Toulouse, jeudi 18 avril 2024.

Plume est un personnage à mi-chemin entre Chaplin et Tati.

Comme eux, il traverse des situations incongrues, absurdes, et nous plonge dans un univers insolite et poétique.

Un seul comédien, un acteur, un conteur, un intrus et pour seul espace le sien. Il nous plonge dans la métamorphose et l’étonnement, le langage d’un corps traversé par de multiples plaisirs…

Entouré de femmes pleines de boutons, d’une police souvent inquiète, d’une reine nymphomane, de cul-de-jattes plein les arbres, d’arracheurs de tête égarés, de chirurgiens ignorants, Plume a une mère très sensible.

S’il avait su, il aurait commandé simplement un œuf, mais il ne se plaint pas, il a encore neuf doigts, il ne dit rien, il voyage, il songe aux malheureux qui ne peuvent pas voyager du tout.

D’après le texte d’Henri Michaux. 9.89.8 9.8 EUR.

Début : 2024-04-18 21:00:00

fin : 2024-04-20 22:00:00

LA CAVE POÉSIE 71 Rue du Taur

Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie

