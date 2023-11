Festival les Feux de l’Humour 2024 ESPACE AVEL VOR Catégories d’Évènement: Finistère

Plougastel-Daoulas Festival les Feux de l’Humour 2024 ESPACE AVEL VOR, 17 mai 2024, PLOUGASTEL-DAOULAS. Festival les Feux de l’Humour 2024 ESPACE AVEL VOR. Un spectacle à la date du 2024-05-17 à 20:30 (2024-05-16 au ). Tarif : 26.0 à 26.0 euros. Diogène (L-R-20-2120) & La ville de Plougastel en accord avec Agapé Production présntent : « Les Feux de l’Humour 2024 » Guillermo Guiz présentera son nouveau spectacle s’il arrive à l’écrire, sinon il vous présentera des recettes de cuisine. Festival les Feux de l’Humour Guillermo Guiz, Festival les Feux de l’Humour Votre billet est ici ESPACE AVEL VOR PLOUGASTEL-DAOULAS 135 ROUTE SANTIK BENEAT Finistère 26.0

EUR26.0. Votre billet est ici Détails Catégories d’Évènement: Finistère, Plougastel-Daoulas Autres Lieu ESPACE AVEL VOR Adresse 135 ROUTE SANTIK BENEAT Ville PLOUGASTEL-DAOULAS Departement Finistère Lieu Ville ESPACE AVEL VOR latitude longitude 48.371964466392164;-4.3661283921276155

ESPACE AVEL VOR PLOUGASTEL-DAOULAS Finistère https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/plougastel-daoulas/