Exposition 1, 2, 3 cabanes Espace de vie sociale Plougasnou, mercredi 3 avril 2024.

Exposition 1, 2, 3 cabanes Espace de vie sociale Plougasnou Finistère

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-03

fin : 2024-04-03

Dans le cadre de la semaine nationale de la Petite enfance, l’association Projets Echanges et Développement vous propose des ateliers et animations.

« 1,2,3 cabanes », une exposition ludique. En lien avec le spectacle Là-haut, sur ma montagne, 1,2,3 Cabanes ! est une installation spécialement conçue par l’artiste-illustrateur Aurélien Débat et la compagnie en attendant…

Pensée comme une véritable aire de jeu, les tout-petits (et leurs parents) pourront manipuler, assembler, construire, détruire, entasser, renverser, se cacher, lire… pour le jeu et la manipulation libre, pour le plaisir de passer un moment ensemble.

Un rituel d’accueil et d’accompagnement vous seront proposés pour partager pleinement ce temps entre enfants, accompagnants, parents, grands-parents…

Réserver son créneaux de 45 mn environ…

.

Espace de vie sociale 17 Rue François Charles

Plougasnou 29630 Finistère Bretagne animation@projets-echanges-developpement.net



L’événement Exposition 1, 2, 3 cabanes Plougasnou a été mis à jour le 2024-01-17 par OT BAIE DE MORLAIX