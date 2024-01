Plogastrail Salle Multifonctions du Leurré Plogastel-Saint-Germain, dimanche 10 novembre 2024.

Nous vous invitons à venir passer un moment sportif et convivial lors des courses pédestres Plogastrail à la découverte du patrimoine naturel plogastellois au travers de ses chemins et forêts.

3 parcours de 5km, 12km et 22km. .

Salle Multifonctions du Leurré Rue du Leurré

Plogastel-Saint-Germain 29710 Finistère Bretagne trail.plogastrail@gmail.com

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-11-10 09:00:00

fin : 2024-11-10 12:00:00



