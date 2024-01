Exposition IMPACT – La biodiversité en questions Lieu-dit La Roche Jagu Ploëzal, mercredi 8 mai 2024.

Exposition IMPACT – La biodiversité en questions Lieu-dit La Roche Jagu Ploëzal Côtes-d’Armor

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-08 10:00:00

fin : 2024-10-06 18:00:00

IMPACT – La biodiversité en questions est la nouvelle exposition présentée au Domaine départemental de la Roche-Jagu. Elle explore la place de l’Homme dans l’évolution du monde et son impact sur la biodiversité. Un volet propre au Domaine de la Roche-Jagu vient enrichir l’exposition dans une salle dédiée et à travers des aménagements dans le parc. Il met en lumière la biodiversité spécifique du site, ses espèces remarquables en matière de faune et de flore, la diversité des milieux qui le composent ainsi que le travail mené au quotidien en terme de gestion écologique du parc.Conférences, rencontres, ateliers, sorties nature et spectacles, axés sur le thème de la biodiversité, viennent nourrir la programmation.

.

Lieu-dit La Roche Jagu Domaine Départemental de la Roche-Jagu

Ploëzal 22260 Côtes-d’Armor Bretagne chateaudelarochejagu@cotesdarmor.fr



L’événement Exposition IMPACT – La biodiversité en questions Ploëzal a été mis à jour le 2024-01-19 par Office de tourisme de Guingamp – Baie de Paimpol