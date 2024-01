Salon Contes – Légendes & Fantasy 2024 Espace Porz Ruz Pleyber-Christ Pleyber-Christ, dimanche 12 mai 2024.

Salon Contes – Légendes & Fantasy 2024 Espace Porz Ruz Pleyber-Christ Pleyber-Christ Dimanche 12 mai, 08h00

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2024-05-12 08:00

Fin : 2024-05-12 08:30

Le Salon Contes – Légendes & Fantasy, manifestation culturelle et festive au cœur de la Bretagne mystérieuse, vous offre le meilleur de l’imaginaire d’hier et d’aujourd’hui.

De 10 heures à 18 heures, partez à la rencontre d’écrivains et d’illustrateurs, autour desquels prennent place conteurs, photographes, magiciens, maquettistes… sans oublier l’“effet waouh” des technologies numériques !

Après les hologrammes en 2023, nous vous proposons en 2024 de découvrir le casque VR (virtual reality) et l’expérience immersive unique qu’il procure.

Dédicaces… contes… expositions… hologrammes… réalité virtuelle… le Salon Contes – Légendes & Fantasy c’est à la fois un salon du livre et une grande fête familiale pour tous les amateurs d’imaginaire, de 7 à 77 ans.

Rendez-vous le dimanche 12 mai 2024, de 10 heures à 18 heures, à l’Espace Porz Ruz de Pleyber-Christ (29), avec parkings attenants et possibilité de restauration… l’entrée sera gratuite.

Espace Porz Ruz Pleyber-Christ 22 place de l’Église Pleyber-Christ 29410 Finistère