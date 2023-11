Apocalipsync – Plongez au Coeur d’une Folle Journée de Luciano Rosso L’ESPACE DELTA, 20 avril 2024, PLEURTUIT.

Apocalipsync – Plongez au Coeur d’une Folle Journée de Luciano Rosso L’ESPACE DELTA. Un spectacle à la date du 2024-04-20 à 20:30 (2024-04-20 au ). Tarif : 18.0 à 18.0 euros.

MAIRIE DE PLEURTUIT (L-D-20-5249/5250) présente ce spectacle Le comédien Argentin de UN POYO ROJO (aux millions de vues sur Youtube), nous propulse dans un univers fantaisiste avec son seul en scène Apocalipsync. Né lors de la pandémie au printemps 2020, ce spectacle nous offre une réflexion sur l’isolement et un regard caricatural sur notre monde connecté. Luciano Rosso incarne, avec génie, une série de personnages délurés et fantasques qui vont l’accompagner dans une journée sans fin. Sur scène, il utilise son corps élastique pour déployer tous ses talents : la danse, le clown, le contorsionnisme, notamment le lipsync (synchronisation labiale). Une performance époustouflante et hilarante sur les multiples façons de tromper l’ennui.Accès PMR : 02 99 88 84 22PARKING FACE A LA SALLE Luciano Rosso

Votre billet est ici

L’ESPACE DELTA PLEURTUIT RUE RANSBACH-BAUMBACH Ille-et-Vilaine

18.0

EUR18.0.

Votre billet est ici